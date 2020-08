Viareggio, Salvini contestato da Alberto Veronesi: «Non si scherza con l’antifascismo» (Di martedì 11 agosto 2020) Alberto Veronesi, direttore d’orchestra e candidato del Pd alle regionali della Toscana, ha contestato il leader della Lega Matteo Salvini durante un comizio a Viareggio. Confuso tra la folla dei simpatizzanti del capitano questi ha alzato la voce per tenere alti i valori dell’antifascismo. «Mio padre Umberto mi ha insegnato quello che diceva Max Weber: la responsabilità è il terreno su cui politica e professionalità possono incontrarsi per il bene del paese», ha spiegato il 53enne riferendosi al padre oncologo Umberto scomparso due anni fa. leggi anche l’articolo —> Alessandro Sallusti, verità scomoda: “Salvini l’utile idiota di Conte e di Di Maio” Viareggio, ... Leggi su urbanpost

