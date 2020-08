UFFICIALE Kamil Glik è un nuovo calciatore del Benevento (Di martedì 11 agosto 2020) Kamil Glik è un nuovo calciatore del Benevento, arrivato il comunicato UFFICIALE del club giallorosso Kamil Glik è un nuovo calciatore del Benevento neo promosso in Serie A. Il difensore polacco arriva dal Monaco e va a migliorare il reparto arretrato dei giallorossi in vista del prossimo campionato. L’annuncio UFFICIALE è arrivato dal club campano tramite un comunicato sul proprio sito. «Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società AS Monaco per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Kamil Jacek Glik. Il difensore ... Leggi su calcionews24

bncalcio : ?? BENVENUTO KAMIL ?? ???? @kamilglik25 #BENVENUTOGLIK #ForzaStrega ?? Leggi il comunicato sul nostro sito ufficiale… - euroairflyer : RT @bncalcio: ?? BENVENUTO KAMIL ?? ???? @kamilglik25 #BENVENUTOGLIK #ForzaStrega ?? Leggi il comunicato sul nostro sito ufficiale ????https:… - peppepenn : RT @bncalcio: ?? BENVENUTO KAMIL ?? ???? @kamilglik25 #BENVENUTOGLIK #ForzaStrega ?? Leggi il comunicato sul nostro sito ufficiale ????https:… - Fantacalcio : UFFICIALE - Kamil Glik è un nuovo giocatore del Benevento: il comunicato - cn1926it : UFFICIALE - #Benevento, Kamil #Glik firma un contratto fino al 2023 -