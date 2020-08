Ue minaccia sanzioni, voto in Bielorussia non libero (Di martedì 11 agosto 2020) BRUXELLES, 11 AGO - L'Ue denuncia che in Bielorussia le elezioni non sono state "né libere né eque" e minaccia sanzioni. In un comunicato, l'Ue sottolinea che le presidenziali in Bielorussia di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Oltre 2.000 persone arrestate nel corso delle ultime ore, durante le proteste di massa contro la rielezione di Lukashenko. "Una scelta difficile, ma viene prima la sicurezza dei miei figli", dice la s ...

Bielorussia: Tikhanovskaya fugge in Lituania

Svetlana Tikhanovskaya non è più in Bielorussia. La leader dell'opposizione che ha messo a dura prova il regime di Aleksandr Lukashenko ha lasciato il Paese in circostanze poco chiare e si trova adess ...

