Traffico Roma del 11-08-2020 ore 17:30 (Di martedì 11 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati dalla redazione circolazione generalmente scorrevole sulle strade autostrade Romane eccezione di orelia dove caso un incendio l’intervento dei vigili del fuoco nei pressi del raccordo è chiuso il tratto compreso tra via della Maglianella Raccordo Anulare e via di Casal Selce In entrambe le direzioni per questo motivo si sono formate lunghe code da Castel di Guido e più di Malagrotta in direzione centro e incolonnamenti tra Viola e lenticchie il raccordo in direzione di Civitavecchia non troppo distante per lavori code In entrambe le direzioni su via di Boccea altezza via Pantan Monastero Traffico intenso concludi po’ su via Flaminia è uscita la capitale da Corso di Francia e vide due punti sulla via Pontina Traffico intenso con cuter ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 11-08-2020 ore 08:00 RomaDailyNews Roma, via Foce dell’Aniene: la Polizia locale sgombera il campo nomadi abusivo

L’insediamento, presente da anni con circa 65 unità abitative, si reso recentemente celebre agli onori della cronaca, sia a causa dei fenomeni di inquinamento ambientale, legati al traffico illecito d ...

Via i rom dal Foro Italico: partito lo sgombero del campo della vergogna

All'alba i vigili urbani hanno iniziato lo sgombero del campo dei roghi alla foce dell'Aniene. Presenti le associazioni dei rom Campi rom, sono iniziate questa mattina le operazioni di sgombero dell'i ...

