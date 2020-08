‘Temptation Island 7’, riavvicinamento in corso per una coppia del programma? (Foto) (Di martedì 11 agosto 2020) Il loro viaggio nei sentimenti era terminato con un lungo abbraccio e un bacio che ha lasciato pochi dubbi sul fatto che Sofia Calesso e Alessandro Medici – protagonisti della settima edizione di Temptation Island – avrebbero continuato la loro storia d’amore una volta usciti dal docu-reality. Ma così non è stato. Infatti, nonostante avevano raccontato le proprie emozioni e la loro esperienza nei rispettivi villaggi poco dopo il falò di confronto finale in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, le cose tra i due non sono andate per il verso giusto. Una volta tornati alla vita reale è stato Alessandro a chiedere una pausa alla Calesso, a seguito delle troppe mancanze di rispetto da parte della fidanzata che ha avuto modo di rivedere in tv durante la messa in onda delle varie puntate del reality; dal canto ... Leggi su isaechia

