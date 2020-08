Sorveglianza sui rientri dall'estero e mascherine a scuola, dice Ricciardi (Di martedì 11 agosto 2020) AGI - Sorvegliare chi rientra dall'estero, per evitare di reintrodurre in Italia il virus in questo modo, e prevedere, fra i vari punti per una ripartenza in sicurezza delle scuole, che sopra i 6 anni gli alunni usino la mascherina. A stilare questa ricetta, parlando con l'AGI, è Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per la pandemia e professore ordinario d'Igiene e Medicina preventiva all'università Cattolica del Sacro Cuore. I focolai di chi torna dalle vacanze "Bisognerebbe attivare un meccanismo di Sorveglianza" per chi rientra dall'estero "perché non è possibile che dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto il virus venga reintrodotto nel nostro Paese in questo modo", sottolinea l'esperto commentando i casi ... Leggi su agi

Un dato che desta più di un allarme: in Italia l’età media dei contagiati si è abbassata a 38 anni negli ultimi trenta giorni. A far alzare il sopracciglio è anche il numero dei contagiati under 18. N ...

