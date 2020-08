Roma, incendio sulla Via Aurelia: la situazione (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, le fiamme impazzano sulla Via Aurelia: sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco che sono al lavoro per sedare l’incendio. Al chilometro 12,500 della Via Aurelia, a Roma, ha preso vita un grave incendio. Come riporta Repubblica, l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato pressoché immediato e i lavori sono in corso … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LuceverdeRoma : #Roma #stradachiusa #incendio - ?Via Aurelia tra Via della Maglianella / Gra e Via di Casal Selce >< ?al km 12.500… - emergenzavvf : Intervento in corso a #Roma in via della Moschea per un #incendio di vegetazione esteso anche ad alcune aziende per… - emergenzavvf : Si sono concluse alle 3 del mattino le operazioni di spegnimento e bonifica dell’#incendio di vegetazione e rifiuti… - pier_lamberti : RT @romatoday: roma Incendio in via Aurelia, le fiamme minacciano un vivaio e una baraccopoli - susi_pie : RT @LuceverdeRoma: #Roma #stradachiusa #incendio - ?Via Aurelia tra Via della Maglianella / Gra e Via di Casal Selce >< ?al km 12.500 #l… -