Robin Williams, arriva un nuovo documentario. Doloroso e importante (Di martedì 11 agosto 2020) Se c’è una cosa che il tipo di comicità di Robin Williams, da Good Morning, Vietnam! a Patch Adams, ci ha insegnato, è a non temere i drammi della vita e ad affrontarli con l’energia del sorriso e questo, nonostante l’amarezza e le lacrime che ci costa, ci invita a fare ora anche un documentario postumo di cui l’attore è protagonista a distanza di 6 anni dalla sua scomparsa. Robin’s Wish, in uscita il prossimo settembre, contiene spezzoni di interviste e opere e interventi di colleghi e ricercatori e vuole mete fare luce sulle ultime settimane di vita del grande comico americano, suicidatosi in modo tragico e inatteso e scoperto malato solo dopo l’autopsia. Robin Williams sentiva che qualcosa non andava e aveva anche ... Leggi su gqitalia

