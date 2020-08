Rilasciata (su cauzione) Agnes Chow, leader degli studenti di Hong Kong. Libero anche il magnate dei media Jimmy Lai (Di martedì 11 agosto 2020) L’ultimo messaggio dal suo account Twitter, seguito da oltre 460mila persone, risale al 30 giugno ed è un messaggio di addio al movimento pro-democrazia, Demosisto, che Agnes Chow, classe 1996, aiutò a fondare a Hong Kong nel 2016 insieme a Nathan Law e Joshua Wong. La conferma del suo arresto lunedì sera arriva invece dal suo account Facebook: «È stato confermato che Agnes Chow è stata arrestata – si legge – per “incitamento alla secessione” ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale». Dal suo esilio a Londra Nathan Law, fuggito dal Paese a inizio luglio dopo l’introduzione della nuova legge sulla sicurezza nazionale, accusa la Cina di voler mettere a tacere le voci di resistenza a ... Leggi su open.online

Il magnate dei media Jimmy Lai, tra i principali sostenitori del fronte democratico di Hong Kong, è stato rilasciato in tarda serata, all'indomani del suo arresto per la violazione della nuova legge s ...E' stato rilasciato su cauzione a Hong Kong il magnate dell'editoria Jimmy Lai, arrestato lunedì per violazione della nuova legge sulla sicurezza voluta da Pechino per l'ex colonia britannica. Lai ha ...