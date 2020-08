Regno Unito: decide di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata con 100 candeline ma la casa va a fuoco (Di martedì 11 agosto 2020) Fa la proposta di matrimonio con 100 candeline ma la casa va a fuoco decide di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata utilizzando 100 candeline per formare la scritta “Vuoi sposarmi?”, ma finisce per dare fuoco alla loro casa. È quanto accaduto lo scorso lunedì 3 agosto a un 26enne di Sheffield, città della contea inglese South Yorkshire. A raccontare la singolare vicenda è stato il quotidiano Telegraph, secondo cui Albert Ndreu, questo il nome del promesso sposo, per settimane ha pianificato il momento in cui avrebbe chiesto la mano della sua fidanzata Valerija ... Leggi su tpi

