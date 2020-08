Oroscopo, i cinque segni più furbi dello Zodiaco (Di martedì 11 agosto 2020) Ci sono segni particolarmente predisposti alla furbizia. Che può anche essere una dote, ma talvolta, invece, diventa un difetto, soprattutto quando la si usa per ottenere qualcosa o per manipolare il prossimo. Ce ne sono cinque, in particolare, di segni che manifestano una particolare astuzia, usandola in ogni ambito, sentimenti compresi. Il che richiede una discreta attenzione da parte delle persone che hanno a che fare con individui appartenenti a questi segni. Vediamo quali sono. 1) Gemelli Astuto, brillante, dotato di una grande abilità manipolatoria qualora ci siano in ballo i suoi interessi o sia necessario nascondere qualcuna delle sue leggerezze sentimentali. La loro capacità comunicativa, unita alla sua scarsa predisposizione ... Leggi su howtodofor

infoitcultura : Oroscopo, ecco i cinque segni zodiacali più traditori - zazoomblog : Oroscopo ecco i cinque segni zodiacali più traditori - #Oroscopo #cinque #segni #zodiacali -

Ultime Notizie dalla rete : Oroscopo cinque Oroscopo, ecco i cinque segni zodiacali più traditori MeteoWeek Oroscopo, ecco i cinque segni zodiacali più traditori

In estate e durante le vacanze, soprattutto se non abbiamo la possibilità di trascorrerle in compagnia del nostro/a partner, è molto facile cadere nella tentazione, perché di tentazione si stratta, di ...

L’oroscopo del sesso: come fanno l’amore i 12 segni zodiacali

Conoscere le caratteristiche erotiche dei segni zodiacali e le affinità dei segni tra le lenzuola prima di scoprirle in persona, dunque, è possibile. Volete scoprire il vostro profilo sessuale zodiaca ...

In estate e durante le vacanze, soprattutto se non abbiamo la possibilità di trascorrerle in compagnia del nostro/a partner, è molto facile cadere nella tentazione, perché di tentazione si stratta, di ...Conoscere le caratteristiche erotiche dei segni zodiacali e le affinità dei segni tra le lenzuola prima di scoprirle in persona, dunque, è possibile. Volete scoprire il vostro profilo sessuale zodiaca ...