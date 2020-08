‘Ora ti faccio vedere io il documento’, entra nell’ufficio postale e mostra i genitali: arrestato 20enne egiziano (Di martedì 11 agosto 2020) Si è presentato ieri mattina allo sportello dell’ufficio postale di piazza Dante e, alla richiesta di un documento, l’uomo, un egiziano di 20 anni, si è tolto la mascherina rispondendo ad alta voce “ORA TI faccio vedere IO IL DOCUMENTO”. Poi, con un gesto fulmineo, si è slacciato la cinta tirandosi giù i pantaloni, i boxer e mostrando i genitali. A quel punto l’impiegata, spaventata, ha chiesto aiuto alla Polizia raccontando quanto stava accadendo. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, immediatamente intervenuti, hanno subito individuato il soggetto che ha tentato di scappare ma è stato bloccato. Sul posto i poliziotti hanno rassicurato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

