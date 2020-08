Napoli, donne vittime di minacce e maltrattamenti: nell’ultimo mese e mezzo 26 arresti e 8 denunce (Di martedì 11 agosto 2020) donne vittime di mariti e figli violenti: dal 30 giugno a oggi, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno compiuto 26 arresti e 8 denunce a carico di uomini accusati di maltrattamenti, violenze, persecuzioni e minacce ai danni di mogli, compagne, madri o ragazze notate sui social. Inoltre, i militari dell’Arma hanno raccolto 41 querele da parte delle vittime: “In tuttaNapoli e provincia sono sempre più numerose le richieste di aiuto da parte di donne che vivono situazioni familiari tragiche e preoccupanti”, si legge in una nota diffusa dal comando. Le donne che hanno denunciato le vessazioni subite sono state trasferite in strutture protette o seguite con percorsi ... Leggi su ildenaro

gcozzolino : Violenza sulle donne, 41 casi negli ultimi 41 giorni tra Napoli e provincia - Notiziedi_it : Violenza sulle donne, boom a Napoli e provincia: nell’ultimo mese 26 arresti e 8 denunce - ottopagine : Violenza sulle donne a Napoli 41 denunce in 2 mesi #Napoli - NapoliToday : #Cronaca Violenza sulle donne, boom a Napoli e provincia: nell'ultimo mese 26 arresti e 8 denunce… - news24_napoli : Ronaldinho-scandalo: feste e donne ai domiciliari -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli donne

Il Denaro

L’ennesimo episodio di discriminazione e razzismo giunge in Italia e protagonista è una giovane infermiera di origine magrebina che non ha potuto avere una stanza in affitto proprio perché appartenent ...NAPOLI E PROVINCIA – Il Comando Provinciale Carabinieri di napoli da sempre ha preso a cuore la lotta alla violenza di genere. In tutta Napoli e provincia sono sempre più numerose le richieste di aiut ...