Myrta Merlino alla conquista della domenica pomeriggio di La7: «Non appena pronti andremo in onda» (Di martedì 11 agosto 2020) Myrta Merlino Anche La7 ha la sua Barbara D’Urso. Ci riferiamo a Myrta Merlino; non sazia di andare in onda dal lunedì al venerdì con L’Aria che Tira, trasmissione che ha anche portato in prima serata con alcuni speciali, la conduttrice e giornalista napoletana nella prossima stagione TV 2020/2021 approderà nell’intasato ring della domenica pomeriggio. “Stiamo lavorando insieme al direttore di La7 Andrea Salerno all’idea di un programma alla domenica pomeriggio. Non appena pronti andremo in onda. Sarà una domenica nuova, coerente con il racconto ... Leggi su davidemaggio

Non appena pronti andremo in onda." Lo dice Myrta Merlino in un'intervista al Giornale, servendo la prima vera notizia dei prossimi palinsesti della rete di proprietà di Urbano Cairo.

