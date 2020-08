Meteo Roma. Mercoledì con tempo stabile (Di martedì 11 agosto 2020) Meteo Roma. A Roma domani sono previsti tempo stabile per tutta la giornata, con temperature comprese tra +21°C e +35°C. Meteo Roma. Le previsioni Meteo Roma Mercoledì 12 agosto 2020 Giornata caratterizzata da tempo stabile e asciutto sia al mattino che nelle ore pomeridiane e serali. Temperature comprese tra +21°C e +35°C. Meteo Rome e Lazio. Le previsioni per Mercoledì 12 agosto 2020 Al mattino innocue nubi in transito sui settori costieri, aumento dell’instabilità al pomeriggio con temporali sparsi sulle zone interne. Deciso miglioramento in serata con poche nubi in transito. Situazione Meteo ... Leggi su romadailynews

