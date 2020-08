Inter, Lautaro diventa papà: “Sono l’uomo più felice del mondo” (Di martedì 11 agosto 2020) In casa Inter c'è grande euforia per il passaggio del turno in Europa League. I nerazzurri sono in semifinale e lotteranno per conquistare il trofeo. Ma oltre ai risultati sportivi c'è anche una notizia davvero piacevole per uno dei giocatori: Lautaro Martinez. L'attaccante argentino diventerà padre insieme alla compagna Agustina Gandolfo.caption id="attachment 998677" align="alignnone" width="1024" Lautaro (Getty Images)/captionGENITOREIl Toro ha mostrato tutta la sua felicità per il lieto annuncio: "Ringrazio la vita per tutto quello che devo vivere, per avere una persona come te al mio fianco. Grazie per avermi reso l'uomo più felice del mondo. Ti amo Agus. Ti aspettiamo che diventiamo più grandi". Inter, Lautaro diventa ... Leggi su itasportpress

