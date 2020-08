È finita l’era degli chef furiosi (Di martedì 11 agosto 2020) «L’immagine dello chef furioso, pronto a sbraitare e attaccare tutti nella sua cucina sta cambiando». Dice Alicia Kennedy, giornalista e scrittrice che racconta l’evoluzione della cucina e della gastronomia su diverse riviste – tra cui New Republic e Time – e nel podcast Meatless, nel quale intervista chef, cuochi, giornalisti. Kennedy ha parlato a Linkiesta dell’evoluzione della figura dello chef e della sua immagine di personaggio autoritario e aggressivo. «Non possiamo sapere come saranno gli chef tra qualche anno, considerando anche che certi atteggiamenti sono radicati nelle cucine. Ma ora se ne sta parlando molto, è riconosciuto come un tema, grazie soprattutto a chi lavora in cucina e ha denunciato il problema». Adesso c’è una ... Leggi su linkiesta

dimagium : Leggendo l'articolo mi sorgono dei dubbi?? Ma la tanta collaborazione con tutti gli Stati? finita? In brevissimo tem… - ziaiaia3 : RT @CaprettoPaul: La buona educazione datami era giusta e doverosa, ben presto mi sono reso conto che era controtendenza. Ho provato ad ess… - idolatrino : @Panna975 @christianrocca @Alecappelli93 @Linkiesta Finita l’era dei cheffoni - d0minius : È finita l’era degli chef furiosi - newsfinanza : Beraldo (Ovs): «È finita l’era del fast fashion. Ma il negozio fisico resisterà» -

Ultime Notizie dalla rete : finita l’era Dopo la depenalizzazione «sdoganato» l’insulto al vicino di casa Il Sole 24 ORE