Caro Pd, ora tocca noi lanciare una nuova idea di Roma (Di martedì 11 agosto 2020) Dal sonetto di Beppe Grillo sulla città, “sta gente de fogna” che non merita Virginia, all’aforisma sulla tavola apparecchiata utilizzata ieri dalla sindaca. Tutto per dire che Virginia Raggi si ricandida. Se si pensa allo stato della città la ricandidatura è una sorpresa. Bastava camminare per Roma prima del Covid per leggerne il declino. E dopo le cose non sono che peggiorate. L’umore a questo proposito dei Romani e’ netto e esplicito. Negli anni, dal quel 2016 in cui la Raggi venne eletta con il 67 per cento dei consensi, il sentimento dei Romani a ogni competizione elettorale ha mostrato una decisa inversione di tendenza.Alle elezioni politiche del 2018, a quelle europee, a quelle regionali. Per non parlare dei 2 municipi già riconquistati dal centrosinistra, a ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Caro Pd, ora tocca noi lanciare una nuova idea di Roma - Tony15989300 : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARI E #CLANDESTINI A #ROMA SONO UN'INVENZIONE DEI #FASCISTI, È SOLO PROPAGANDA. LO DICONO I #COMPAGNI. La #sinis… - LValmorel : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARI E #CLANDESTINI A #ROMA SONO UN'INVENZIONE DEI #FASCISTI, È SOLO PROPAGANDA. LO DICONO I #COMPAGNI. La #sinis… - piero_1959 : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARI E #CLANDESTINI A #ROMA SONO UN'INVENZIONE DEI #FASCISTI, È SOLO PROPAGANDA. LO DICONO I #COMPAGNI. La #sinis… - DarioPanzac89 : RT @HuffPostItalia: Caro Pd, ora tocca noi lanciare una nuova idea di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Caro ora Caro Pd, ora tocca noi lanciare una nuova idea di Roma L'HuffPost La pressione alta va abbassata presto piuttosto che «troppo»

Quindici milioni di italiani, cioè il 30-40 per cento degli adulti. Tanti sono i nostri connazionali con la pressione alta, un problema che ogni anno provoca 280mila morti solo nel nostro Paese: lo ha ...

Così il cervello si può affaticare dopo il parto

C’è chi lo chiama Mommy Brain, ovvero cervello di mamma. E’ una particolare situazione che si presenta subito dopo il parto e che porta ad una sorta di debolezza del centro del pensiero femminile. Fi ...

Quindici milioni di italiani, cioè il 30-40 per cento degli adulti. Tanti sono i nostri connazionali con la pressione alta, un problema che ogni anno provoca 280mila morti solo nel nostro Paese: lo ha ...C’è chi lo chiama Mommy Brain, ovvero cervello di mamma. E’ una particolare situazione che si presenta subito dopo il parto e che porta ad una sorta di debolezza del centro del pensiero femminile. Fi ...