Calciomercato Verona – In bilico il futuro di Kumbulla (Di martedì 11 agosto 2020) “Kumbulla si è preso del tempo per riflettere sul suo futuro” sono le parole del presidente Setti nel corso di un’intervista. Il presidente spiega il perché: “Kumbulla alla Lazio o all’Inter? C’è stato in realtà un forte interesse proprio del Napoli, ma i tempi erano stretti ed il calciatore ha preferito prendersi del tempo per riflettere. È stato l’unico motivo per il quale non si è trasferito in azzurro. Ora ci sono diverse squadre su di lui, è un ragazzo di talento destinato ad una carriera da top club. Posso dire solo questo”. Pertanto da queste parole del presidente possiamo solo capire che l’ultima parola spetta proprio al giovane difensore che sceglierà quale maglia indossare per la prossima stagione. ... Leggi su giornal

calciomercatoit : +++ #Verona - UFFICIALE: D'Amico direttore sportivo fino al 2023 +++ ??#CMITmercato - ProfidiAndrea : ???? #SkySport: 'Non c'è solo #Rodriguez per il #Torino: da #Borini agli altri due nomi' ?? Il Toro programma il futur… - Fantacalcio : Verona, Setti: 'Kumbulla? Ci sono diversi club' - mirko_masella : RT @cmdotcom: Tutti i numeri della #SerieA 2019/2020: Fiorentina e Verona regine della X, D'Ambrosio flash, Ronaldo tira sempre https://t.… - mirko_masella : RT @cmdotcom: Presidente #Verona: '#Kumbulla era già del #Napoli, poi è saltato. #Faraoni? Ho parlato di cifre con #Giuntoli' -