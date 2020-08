Caccia ai deputati col bonus, l’Inps: «Niente nomi, c’è la privacy» (Di martedì 11 agosto 2020) Nonostante il pressing di governo, partiti e cittadini, L’Inps non darà i nomi dei deputati che hanno chiesto il bonus di 600 euro riservato alle partite iva in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19. Secondo quanto è stato confermato nelle ultime ore, sarebbero tre su cinque i deputati ad aver ottenuto il sussidio. «È vietato dalle norme sulla privacy», afferma l’istituto di previdenza sociale, le cui regole non consentono la diffusione degli elenchi dei beneficiari delle prestazioni dell’Inps. Intanto, si pensa alla possibilità di convocare ufficialmente il presidente Pasquale Tridico per rivelare le identità davanti ad una commissione parlamentare. LEGGI ANCHE >La consigliera comunale di Milano che si ... Leggi su giornalettismo

