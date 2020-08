Torna il calcio a Pannarano: ufficiale il mister ed un testimonial d’eccezione (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUna piazza che è mancata molto in questi anni. Torna Pannarano sulla cartina del calcio dilettantistico sannita. Indimenticabili le annate sotto la guida del presidente Sisillo, di mister Gianni Turtoro e di categorie insperate. Ora si riparte, con un progetto nuovo, serio, durante un’annata molto particolare che non ha affatto condizionato la scelta di far ripartire il calcio nel piccolo comune sannita. In attesa di ufficializzare la composizione della rosa, farcita di talenti che rientreranno a casa, la panchina ha trovato il suo custode: sarà Filippo Pagnozzi a guidare l’ambiziosa società. Una scelta importante, un tecnico preparato e vincente del nostro calcio nonostante la giovanissima età. Dopo Tufara Valle, ... Leggi su anteprima24

C’è apprensione all’Atletico Madrid per i due casi di positività al coronavirus alla vigilia della partenza per Lisbona per giocare le Final Eight di Champions contro il Lipsia. Secondo quanto riferis ...

Secondo quanto riportato da La Gazzretta dello Sport, Sandro Tonali torna un nome caldo per la Juventus. L'arrivo di Andrea Pirlo riapre le porte al ventenne regista del Brescia, fresco di retrocessio ...

