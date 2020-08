Stretto di Messina, accordo per potenziare i collegamenti tra Calabria ed Eolie (Di lunedì 10 agosto 2020) stata raggiunta l intesa per potenziamento servizi di collegamento marittimo dei porti di Reggio e Villa con Isole Eolie . Lo comunica la Regione Calabria. Nel Comitato di gestione dell Autorit di ... Leggi su gazzettadelsud

insopportabile : Conte 'No al ponte sullo Stretto di Messina. Penso a un tunnel sottomarino' Facciamo una rotatoria e arriviamo anche in Sardegna, dai. - SkyTG24 : Ponte Stretto Messina, Conte: 'Penso a un tunnel sottomarino'. VIDEO - repubblica : Il premier Conte: 'Tunnel sottomarino per lo Stretto di Messina'. Sul vaccino: 'Non ritengo debba essere obbligator… - gg_mascio : Sono convinto che la soluzione più realistica per lo stretto di Messina sia il TELETRASPORTO. Giuseppi - chepiero19 : RT @saraosalvatore: Conte che parla del ponte sullo stretto di messina e lo immagina come una struttura leggera ed ecosostenibile non si pu… -