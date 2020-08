San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti: ecco quando vederle (Di lunedì 10 agosto 2020) Appuntamento puntuale come un orologio svizzero o quasi. Ma al contrario di quanto si crede, il picco delle Lacrime di San Lorenzo, in astronomia le Perseidi , non ci sarà la notte dedicata al Santo, ... Leggi su leggo

_Techetechete : Il leggendario concerto live di Madonna di Torino dopo 33 anni torna in Tv su @RaiUno tra i vari brani della puntat… - emergenzavvf : Una donna diabetica colta da malore è stata soccorsa su un traghetto con l’elicottero dei #vigilidelfuoco per il tr… - twitorino : ? Questa sera, lunedì 10 agosto, ai @MuseiRealiTo a partire dalle 19.30 evento 'Notte di San Lorenzo. Storie di ste… - frantzisca73 : RT @MuseiRealiTo: #lunedì #10agosto 'Notte di #SanLorenzo ai Musei Reali. Storie di stelle e di vittorie' con ingresso speciale a € 2. Il p… - helgebos : RT @UIAVenezia: #10agosto, il giorno di #San Lorenzo. In attesa delle #stellecadenti ci godiamo un altro cielo stellato. Quello affrescato… -