Rocco Hunt e Ana Mena, esce 'A un paso de la luna' (Di lunedì 10 agosto 2020) ROMA, 10 AGO - esce venerdì 14 agosto 'A un paso de la luna', la versione spagnola di 'A un passo dalla luna', Sony Music Italy,, la hit estiva di grande successo che sigla l'inedita collaborazione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

zazoomblog : Rocco Hunt e Ana Mena esce A un paso de la luna - #Rocco - radiosiciliarse : Rocco Hunt e Ana Mena - A Un Passo Dalla Luna - solospettacolo : Rocco Hunt e Ana Mena, esce 'A un paso de la luna' - Chevuoi_chesia : RT @AllMusicItalia: Le prime certificazioni Fimi relative ad agosto premiano numerosi brani dell'estate 2020. Doppio platino per Irama e pl… - AllMusicItalia : Le prime certificazioni Fimi relative ad agosto premiano numerosi brani dell'estate 2020. Doppio platino per Irama… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Hunt

Fuori venerdì 14 agosto A UN PASO DE LA LUNA, già disponibile in pre-save al link, la versione spagnola di A UN PASSO DALLA LUNA (Sony Music Italy), la hit estiva di grande successo che sigla l’inedit ...Questa sera, lunedì 10 agosto 2020, alle ore 21,15 su Italia 1 va in onda la terza puntata di Battiti live 2020, show musicale che segna il ritorno della musica live in tv dopo l’emergenza Coronavirus ...