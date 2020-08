Previsioni Meteo Ferragosto, super caldo su tutto il Centro/Sud con picchi di oltre +40°C. Maltempo, invece, al Nord (Di lunedì 10 agosto 2020) Previsioni Meteo – Il trend caldo e anticiclonico continuerà per tutta la settimana, tant’è che si giungerà al periodo di Ferragosto con clima nuovamente rovente su quasi tutto il paese. Già per il corso della settimana, il caldo torrido la farà sempre più da padrone, con valori massimi fino a +38°C e +39°C o persino +40°C. Poi, verso il fine settimana e a iniziare dalla giornata di venerdì 14, un affondo depressionario più incisivo verso la penisola iberica e il Marocco, indurrà, lungo l’ascendente depressionario, una risposta di aria calda veemente in seno a un promontorio anticiclonico Nordafricano, che porterà a una ennesima onda di aria rovente verso ... Leggi su meteoweb.eu

