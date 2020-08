Nel cuore di Emma Marrone c’è Nikolai Danielsen? I due insieme prima a Roma poi a Positano (Di lunedì 10 agosto 2020) Per Emma Marrone è arrivato il momento di aprire il cuore a un nuovo amore? A dire il vero, il principe azzurro che le avrebbe rubato il cuore, ha già fatto capolino nella vita della cantante lo scorso anno, e si era già parlato di lui come di un possibile fidanzato della bella salentina. Ma i due, dopo un primo avvistamento, non erano stati visti insieme altre volte. Da qualche giorno invece, Nikolai Danielsen ed Emma, sono insieme in più occasioni. Questa mattina il sito Giornalettismo, ha pubblicato una foto che mostra Emma e il bel modello insieme mentre stanno trascorrendo del tempo insieme a Roma, precisamente per una visita guidata al ... Leggi su ultimenotizieflash

