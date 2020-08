MOVIOLA – Inter-Bayer Leverkusen: rigore tolto ai nerazzurri dal Var (Di lunedì 10 agosto 2020) Succede qualsiasi cosa nel primo tempo di Inter-Bayer Leverkusen, match valevole per i quarti di finale dell’Europa League 2019/2020. I ragazzi di Antonio Conte, dopo aver subito il gol del 2-1, si ributtano in area di rigore avversaria con D’Ambrosio che mette la palla al centro ma arriva il tocco di Sinkgraven che per l’arbitro, lo spagnolo, Del Cierro Grande, è di mano e fischia il calcio di rigore. Dal Var però lo richiamano perché il tocco è nettamente con la spalla e dunque è giusto togliere la massima punizione. Leggi su sportface

