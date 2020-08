Mikaela Neaze Silva, il dramma della velina di Striscia: “Mio padre è sparito…” (Di lunedì 10 agosto 2020) Mikaela Neaze Silva parla del padre Dopo una stagione come velina a Striscia la Notizia, Mikaela Neaze Silva insieme alla collega Shaila Gatta sta andando in onda ogni sera su Canale 5 con Paperissima Sprint Estate. Di recente la ragazza ha rilasciato una lunga intervista rilasciata al magazine DiPiù. La giovane ha parlato della sua carriera professionale, ma anche della sua vita privata e della famiglia. E a proposito di quest’ultima, il papà della ragazza per molti anni è sparito dalla sua vita dopo essersi lasciato con la madre. “Non ho avuto sue notizie, è ricomparso quando avevo 18 anni. L’ho rifiutato, non volevo ... Leggi su kontrokultura

