Lozano è un lusso o un errore a cui riparare? De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso dovranno esprimersi (Di lunedì 10 agosto 2020) Tra i tanti dilemmi che il Napoli dovrà affrontare in vista della prossima stagione, ce n’è uno che riguarda Lozano. Lo scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. “Lozano è un lusso o un errore a cui riparare? Può avere più chance di questa ultima fase?” E’ passato un anno dal suo acquisto e ora il Napoli sa qualcosa in più del messicano. “in quelle cinquanta sfumature d’attaccante c’è un affare colossale, il secondo della storia del club, dopo Osimhen. La panchina ha rappresentato la sua residenza abituale e ora che il Progetto va definito, De Laurentiis, Gattuso (ma anche Giuntoli, si direbbe, visto il ruolo che ha avuto nell’acquisto di ... Leggi su ilnapolista

