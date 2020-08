L’omicidio di Sarah Scazzi diventa una serie tv e un documentario (Di lunedì 10 agosto 2020) A dieci anni dalla morte di Sarah Scazzi, l’omicidio della quindicenne pugliese diventa una serie televisiva con la regia di Pippo Mezzapesa e un documentario diretto da Christian Letruria e scritto da Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni. Un caso che sconvolse l’opinione pubblica e che ancora presenta diversi punti oscuri, motivo per cui non può dirsi del tutto risolto. Entrambi i progetti saranno prodotti da Matteo Rovere per Groenlandia (Smetto Quando Vogliosaga, Moglie e Marito, Il Primo Re, Croce e Delizia, Il Campione). La produzione ha acquisito i diritti per sviluppare il progetto dal libro ‘Sarah – La ragazza di Avetrana‘ firmato da Piccinni e Gazzanni che, pubblicato da Fandango Libri a fine luglio, è già alla seconda ristampa e ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : L’omicidio di Sarah Scazzi diventa una serie tv e un documentario - Noovyis : (L’omicidio di Sarah Scazzi diventa una serie tv e un documentario) Playhitmusic - - Ilikepuglia : Avetrana, l'omicidio di Sarah Scazzi diventa una serie tv diretta da Pippo Mezzapesa - CTAMELLINI : RT @repubblica: L'omicidio di Sarah Scazzi diventa una serie tv: Mezzapesa trasformerà in fiction il delitto di Avetrana - isNews_it : L’omicidio di #SarahScazzi diventa una #serietv scritta da Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni #isNews -

Ultime Notizie dalla rete : L’omicidio Sarah Elogio di Diane Keaton, l'attrice che ridacchia e può tutto Pangea.news