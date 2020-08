Ladri in casa di Francesco Facchinetti: “Pronto a sparare” (Di lunedì 10 agosto 2020) Francesco Facchinetti è solito esprimere sfoghi e pensieri sui profili social. I suoi fan possono seguire le avventure casalinghe del dj e della moglie Wilma Faissol – con cui ha festeggiato 6 anni d’amore – non solo sul web ma anche in tv, grazie al programma The Facchinettis, targato Real Time. Durante l’ultimo episodio Francesco Facchinetti ha rivelato di aver recentemente vissuto una brutta esperienza: alcuni mesi fa dei Ladri si sono introdotti in casa sua. Il conduttore ha detto la sua anche su Instagram, schierandosi a favore della legittima difesa. Il racconto del furto Una figura che si muove furtiva nel buio, armata di torcia. La telecamera di sicurezza installata nel salotto di casa ... Leggi su thesocialpost

