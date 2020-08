Giffoni 2020 il programma: i film in anteprima, Katherine Langford e Richard Gere tra gli ospiti virtuali (Di lunedì 10 agosto 2020) Nel programma di Giffoni 2020, suddiviso in quattro diversi momenti, incontri, masterclass, conversazioni in streaming con le star e molte anteprime. Giffoni 2020 si svolgerà in quattro diversi diversi momenti, in base al target di età dei giurati, a partire dal 18 agosto, ma continuerà a offrire proiezioni in anteprima, incontri (dal vivo e in streaming) e molti momenti imperdibili come svela il programma. Tra gli ospiti di #Giffoni50 ci saranno quindi star internazionali come Bryan Cranston, Richard Gere e Katherine Langford, e volti amati dal pubblico italiano come i protagonisti di SKAM Italia, Ludovica Comello e campioni dello sport del calibro ... Leggi su movieplayer

clikservernet : Giffoni 2020 il programma: i film in anteprima, Katherine Langford e Richard Gere tra gli ospiti virtuali - RobertaSuperW : Giffoni 2020 si fa in 4: inaugurata l'edizione 2020 - cinemaniaco_fb : ?????????????? Giffoni 2020 il programma: i film in anteprima, Katherine Langford e Richard Gere tra gli ospiti virtuali… - Angela95850008 : RT @SkyTG24: Giffoni si fa in quattro per la 50^ edizione: il programma - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Giffoni si fa in quattro per la 50^ edizione: il programma -