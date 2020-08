Formula 1 – Problema blistering in casa Mercedes, Shovlin ammette: “ci ha sorpreso, non sappiamo risolverlo” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Sapevamo che il blistering sarebbe stato un Problema. Lo sapevamo dalla settimana scorsa. sappiamo che a certe temperature sarebbe potuto accadere, per cui non è stata una sorpresa per noi“. Si è espresso così Andrew Showlin, capo ingegnere Mercedes, in merito al Problema di blistering che ha condizionato negativamente la gara delle Mercedes nel Gp del 70° Anniversario. Quel che l’ha sorpreso è stato invece: “che ha avuto un effetto molto, ma molto peggiore rispetto alle nostre aspettative. Red Bull, inoltre, sembra cavarsela molto meglio da quel punto di vista. E questa è una cosa che dobbiamo cercare di capire. Perché ci sono state altre gare in cui tutti siamo stati sulla ... Leggi su sportfair

Spazio_Napoli : - AleCianco98 : @naamjoonaah @gaia_r11 Narra la leggenda che la formula dell'acqua Tofana morì con lei anche se va detto che in teo… - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #FormulaE: #Jaguar pronta al riscatto - CronacheLaiche : RT @rgrendene: Il problema non è aver recitato male una formula rituale. Il pedobattesimo è sbagliato perché impone appartenenza religiosa… - ofux1 : #FormulaE Assetto e una ristretta finestra di utilizzo pneumatici: cosa non ha funzionato per Jaguar nei primi due… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Problema Reguilon-Napoli, pieno gradimento di Gattuso: c'è un problema sulla formula... SpazioNapoli Formula 1, GP 70° anniversario a Silverstone: analisi tecnica della gara

Dopo quattro vittorie consecutive di Mercedes, Max Verstappen è riuscito ad interrompere il dominio della scuderia anglo-tedesca. Mercedes, seppur la vettura migliore, è vulnerabile ed è stata brava l ...

Silverstone - Qualifica

Con un confronto finale entusiasmante, Valtteri Bottas ha sottratto a Lewis Hamilton la pole nel GP del 70° Anniversario del Mondiale F1. La Mercedes ha impiegato le gomme medie per il Q3 che era iniz ...

Dopo quattro vittorie consecutive di Mercedes, Max Verstappen è riuscito ad interrompere il dominio della scuderia anglo-tedesca. Mercedes, seppur la vettura migliore, è vulnerabile ed è stata brava l ...Con un confronto finale entusiasmante, Valtteri Bottas ha sottratto a Lewis Hamilton la pole nel GP del 70° Anniversario del Mondiale F1. La Mercedes ha impiegato le gomme medie per il Q3 che era iniz ...