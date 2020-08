Feraxi. Alessandro Perra annega dopo avere salvato il figlio e l’amico in difficoltà (Di lunedì 10 agosto 2020) È morto da eroe Alessandro Perra. L’uomo di 53 anni era molto conosciuto a Cagliari nel rione di San Benedetto. La sua salumeria Lo Squisito è da anni punto di riferimento di tanti cagliaritani e vacanzieri. dopo tanti anni in via Pacinotti, da qualche mese aveva trasferito l’attività nella vicina via Tiziano, con vista sul mercato civico di San Benedetto. Alessandro Perra, cinquantenne di Selargius, è morto annegato tra le onde dopo avere salvato il figlio e l’amico in difficoltà. La tragedia è avvenuta a Feraxi di Castiadas. Quando Perra ha visto che i bambini erano in difficoltà si è tuffato, ha tratto il ... Leggi su laprimapagina

