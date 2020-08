F1 Passion – La Mercedes non è imbattibile: il problema blistering è un campanello d’allarme (Di lunedì 10 agosto 2020) “Brackley, abbiamo un problema”. La Mercedes esce dal secondo fine settimana di gara a Silverstone con qualche crepa nelle proprie fondamenta, che sino alla passata settimana sembravano più che solide, inattaccabili. Le W11 hanno mostrato segni di debolezza che, in apparenza, sembravano non avere. Dalla gara di ieri è apparsa la sofferenza inattesa dovuta al blistering che ha di fatto minato la corsa di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, dando una chance – sfruttata perfettamente e con grande merito – da Max Verstappen e dalla Red Bull. In casa Mercedes il timore c’è, e non è nemmeno celato. In questo fine settimana la F1 approda al Montmelo, in Catalogna, regione spagnola che offrirà un’altra pista impegnativa e temperature che potrebbero ... Leggi su giornal

[F1] – Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e ben trovati con l'appuntamento dedicato alla diretta scritta del Gran Premio del 70° Anniversario, quinto appuntamento del Mondiale 2020 in p ...

[Rassegna stampa] – Lo sviluppo tecnico in casa Mercedes continua incessantemente nonostante l'ampio vantaggio in termini di velocità e di passo. Anche per il Gran Premio del 70° anniversario si sono ...

