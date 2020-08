Esplosioni Beirut: si spengono le speranze di ritrovare superstiti, il bilancio di vittime e feriti è il più grave dal 1983 (Di lunedì 10 agosto 2020) E’ salito ad almeno 220 morti e circa 7mila feriti il bilancio delle Esplosioni che hanno devastato Beirut martedì scorso: lo riportano i media libanesi, secondo cui ai 158 morti accertati si aggiungono i circa 60 dispersi. Si stanno ormai spegnendo le speranze di ritrovare dei superstiti sotto le macerie. Il bilancio di 220 morti e circa 7mila feriti, causati dalle Esplosioni del 4 agosto a Beirut, è il più grave verificatosi nella capitale del Libano da quasi 40 anni: il 23 ottobre del 1983 un duplice attentato suicida, rivendicato dall’organizzazione Jihad islamico uccise 346 ... Leggi su meteoweb.eu

