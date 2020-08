Da oggi non abbiamo più scuse: case a efficienza energetica per un Paese sostenibile (Di lunedì 10 agosto 2020) Di seguito l’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro. A cura di Giorgio Santilli. «Da oggi non abbiamo più scuse: ogni cittadino può fare la propria parte per ridurre l’inquinamento che arriva dalle nostre case, renderle efficienti sul piano energetico con effetti positivi di riduzione delle bollette. abbiamo creato condizioni favorevoli perché tutti possano partecipare a questo sforzo collettivo che peraltro, con gli incentivi alla realizzazione delle colonnine per ricaricare le auto elettriche, già si proietta sull’altro grande fattore di inquinamento urbano, la mobilità. La sostenibilità ambientale e l’economia circolare si reggono su un ... Leggi su ilblogdellestelle

Ultime Notizie dalla rete : oggi non «Da oggi non abbiamo più scuse: case ad efficienza energetica per un Paese sostenibile» Il Sole 24 ORE Coronavirus, salto di casi positivi, 61 in più, in maggioranza giovani

Firenze – Fanno un salto i nuovi casi positivi in Toscana, che sono passati da 23 di ieri ai 61 positivi odierni. Sono così giunti a 10.644 i casi di positività al Coronavirus, 59 identificati in cor ...

Superbonus 110%, arrivano i primi chiarimenti dalle Entrate. Possono partire i lavori di riqualificazione

Con una serie di indispensabili chiarimenti contenuti nella circolare 24/E di oggi ora possono davvero partire i lavori di riqualificazione L’Agenzia scopre le carte, sinora tenute gelosamente coperte ...

Firenze – Fanno un salto i nuovi casi positivi in Toscana, che sono passati da 23 di ieri ai 61 positivi odierni. Sono così giunti a 10.644 i casi di positività al Coronavirus, 59 identificati in cor ...