Cyberpunk 2077 non presenterà i classici nemici "bullet sponge" (Di lunedì 10 agosto 2020) Uno degli aspetti più delicati di un action RPG è senza dubbio quello legato al combattimento, ovvero il non rendere i vari nemici dei meri fantocci capaci solo di assorbire decine di colpi.Ovviamente i ragazzi di CD Projekt sono consci di tutto questo ed hanno pensato una serie di soluzioni al fine di evitare questo fastidioso problema nel loro Cyberpunk 2077, il enior gameplay designer Pawel Kapala ha approfondito la questione durante una recente intervista:"La maggioranza dei PNG che incontrerete saranno di livello standard e se continuerete a salire di livello non dovreste avere grandi problemi. Saranno facili da uccidere e da ingaggiare, tuttavia saranno anche molto letali e dovrete sfruttare le coperture e muovervi durante gli scontri."Leggi altro... Leggi su eurogamer

