Concorso per 10 medici: ecco dove, specializzazione e bando (Di lunedì 10 agosto 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 28 luglio 2020 è pubblicato il Concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 10 medici specializzati in gastroenterologia. La selezione è in forma aggregata tra le ASL Viterbo, Latina e Frosinone. Vediamo le informazioni per candidarsi a questa selezione. Concorso per medici in gastroenterologia: posti disponibili e requisiti Il Concorso in forma aggregata tra le ASL Viterbo, Latina e Frosinone, dove la ASL Viterbo è l’Azienda capofila che si occupa della parte burocratica del Concorso, è destinato all’assunzione di 7 medici con specializzazione in gastroenterologia. I posti saranno ripartiti nel seguente modo: √2 posti per ASl Viterbo; √7 ... Leggi su notizieora

