Bordeaux, rescissione con Paulo Sousa: Gasset sarà il nuovo allenatore (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Bordeaux ha deciso di cambiare il proprio allenatore. I francesi, di comune accordo, hanno optato per la rescissione con Paulo Sousa, che aveva un contratto fino al 2022.; pronto a subentrare sulla panchina dei girondini il 66enne Jean-Louis Gasset. Il Bordeaux ha chiuso la stagione al dodicesimo posto in Ligue 1, senza avere la possibilità di dare una svolta al proprio campionato a causa dello stop definitivo, generato dalla pandemia di Covid-19. La nuova stagione è alle porte, l’esordio è fissato per il 22 agosto in casa contro il Nantes. Leggi su sportface

