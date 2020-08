Beirut, il governo libanese guidato da Hassan Diab si è dimesso (Di lunedì 10 agosto 2020) Il governo libanese si è dimesso in seguito alle proteste per l’ esplosione che martedì scorso ha devastato interi quartieri di Beirut. Lo ha annunciato il primo ministro Hassan Diab. "Ogni singolo... Leggi su feedpress.me

