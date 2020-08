Alzheimer: Roche acquisisce l’anticorpo UCB0107 (Di lunedì 10 agosto 2020) Roche acquisisce da UCB i diritti di un nuovo anticorpo monoclonale per il trattamento di pazienti affetti da Alzheimer UCB ha stipulato un accordo di licenza globale con la consociata di Roche, Genentech, per sviluppare e commercializzare UCB0107, un anticorpo monoclonale sperimentale in fase di sviluppo per le tauopatie, come la paralisi sopranucleare progressiva (PSP)… L'articolo Alzheimer: Roche acquisisce l’anticorpo UCB0107 Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: ALZHEIMER – ROCHE ACQUISISCE DIRITTI DI UCB0107, UN NUOVO ANTICORPO MONOCLONALE ANTI-TAU. -

Ultime Notizie dalla rete : Alzheimer Roche Alzheimer, Roche acquisisce da UCB i diritti di un nuovo anticorpo PharmaStar UCB enters into collaboration with Roche to develop antibody treatment for people living with Alzheimer's Disease

- UCB to provide to Roche and Genentech exclusive, world-wide license to UCB's UCB0107, an innovative anti-Tau antibody treatment- UCB will receive an initial upfront payment and, after positive compl ...

- UCB to provide to Roche and Genentech exclusive, world-wide license to UCB's UCB0107, an innovative anti-Tau antibody treatment- UCB will receive an initial upfront payment and, after positive compl ...