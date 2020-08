Uffizi, dopo vent'anni la Loggia di Isozaki si farà (Di domenica 9 agosto 2020) A distanza di oltre vent’anni da quando fu progettata, sembra dunque arrivata l’ora della realizzazione per la Loggia disegnata da Arata Isozaki come nuova uscita degli Uffizi a Firenze. Correva l’anno 1999 quando il famoso architetto giapponese vinse il concorso con una moderna struttura in acciaio. Finita al centro di mille polemiche.Oggi però la Loggia figura tra gli undici cantieri del piano strategico ‘Grandi Progetti Beni Culturali’ varato dal ministro Dario Franceschini e che ha già ricevuto questa settimana il parere favorevole della conferenza unificata Stato-Regioni dopo il passaggio in Consiglio superiore dei Beni culturali. Il valore complessivo degli investimenti è di 103 milioni di euro, di cui 12 sono ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Uffizi, dopo vent'anni la Loggia di Isozaki si farà - BomberiniL : DOPO AVER LASCIATO L'ITALIA CON L'AIUTO COMMISSIONE EUROPEA IL 29/7/2016 PER USCIRE DA ESTORSIONE PER PAGARE LA COR… - BomberiniL : BASTA PENSARE A QUERELA DEPOSITATA IL 17/04/2016 ALLA STAZIONE CARABINIERI UFFIZI AL MARESCIALLO GIUSEPPE GRILLO CH… - Riparte_Italia : Arte e influencer, la nuova frontiera 'rock' inaugurata dagli Uffizi. Dopo l'exploit di Chiara Ferragni, l'idea è q… - lime_link : RT @LordAtmos: ?? Nuovo Podcast! 'Cos'è successo dopo la visita di Chiara Ferragni agli Uffizi' su @Spreaker #brandidentity #branding #educa… -