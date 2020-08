Surf - Metti una tavola sull'auto FOTO GALLERY (Di domenica 9 agosto 2020) La spiaggia, le onde e le tavole da Surf. Un mix di elementi suggestivi che hanno reso la pellicola Un mercoledì da leoni" del 1978 un grande cult del cinema di Hollywood. Questaspetto non è sfuggito alle case automobilistiche e agli elaboratori, che hanno dato vita a showcar, allestimenti speciali e accessori pensati proprio per i Surfisti o per chi si occupa della loro sicurezza. Dopo avervi già mostrato le spiaggine e le auto anfibie, in passato protagoniste delle suggestive copertine estive di Quattroruote, abbiamo raccolto nella nostra galleria di immagini una serie di vetture per gli amanti del Surf. Gli stessi che, decenni or sono, hanno contribuito a rendere ancor più affascinante la storia del Volkswagen Bulli. Leggi su quattroruote

dinoadduci : Surf - Metti una tavola sull'auto FOTO GALLERY -

Ultime Notizie dalla rete : Surf Metti Le auto per gli amanti del surf: la Foto Gallery - Quattroruote.it Quattroruote Il podcast «Ammare», Leonardo Fioravanti: «L'estate? Tutta surf e famiglia»

Nuovo appuntamento del podcast di Vanity Fair che ogni settimana vi porta nell'estate degli ospiti con cui andremo a chiacchierare. Il protagonista di oggi è il campione di surf Leonardo Fioravanti L’ ...

Gli appuntamenti di sabato 25 luglio a Bologna e dintorni: il Treno del ricomincio

Dalla musica classica di fine ‘800, alle melodie irlandesi e sonorità spagnole: un viaggio musicale attraverso l’arpa suonata da Francesca Bolognese. A seguire il live di Giardini di Pietra Project. D ...

Nuovo appuntamento del podcast di Vanity Fair che ogni settimana vi porta nell'estate degli ospiti con cui andremo a chiacchierare. Il protagonista di oggi è il campione di surf Leonardo Fioravanti L’ ...Dalla musica classica di fine ‘800, alle melodie irlandesi e sonorità spagnole: un viaggio musicale attraverso l’arpa suonata da Francesca Bolognese. A seguire il live di Giardini di Pietra Project. D ...