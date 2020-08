Siviglia, Monchi: «Roma? Abbiamo avuto una perfetta conoscenza dell’avversario» (Di domenica 9 agosto 2020) Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, ha commentato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League ottenuta contro la Roma Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha commentato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League contro la Roma, sua ex squadra. Ecco le parole del dirigente riportate dall’Ansa: «Il feeling contro la Roma è stato molto positivo. Penso che siamo riusciti a trasformare la situazione della scorsa settimana, una situazione dura e difficile, in energia positiva e quindi penso che abbia interpretato perfettamente il piano che aveva in mente l’allenatore. L’approccio alla partita è stato molto buono, con una perfetta conoscenza ... Leggi su calcionews24

