Serie B, Frosinone-Pordenone 0-1: impresa dei neroverdi, decide la rete di Tremolada (Di domenica 9 agosto 2020) Grande vittoria del Pordenone sul campo del Benito Stirpe.Dopo la sfida tra il Chievo e lo Spezia della giornata di ieri, oggi è andata in scena l'andata della seconda semifinale, ossia quella che ha visto il Frosinone ospitare il Pordenone. Partono subito bene i padroni di casa, che provano a spingersi in avanti per trovare la rete del vantaggio importantissimo per mettere la gara in discesa. Entrambe le squadre si affrontano a viso aperto per tutto il primo tempo, ma nessuna delle due compagini riesce a trovare la precisione giusta per passare in vantaggio: la prima frazione di gara si conclude dunque sul risultato di 0 a 0.Nel corso del secondo tempo, precisamente al 64', grandissima occasione per gli ospiti che si dimostrano più concreti degli ... Leggi su mediagol

