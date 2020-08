Sardegna, papà si tuffa in mare per salvare il figlio 11enne e un amico in difficoltà. Muore annegato (Di domenica 9 agosto 2020) Non appena si è accorto che il figlio 11enne e un amichetto erano in difficoltà perché un’onda aveva rovesciato il materassino, si è tuffato in mare per salvarli. Ma poi è scomparso sott’acqua e non è più riuscito ad emergere. Alessandro Perra, 53 anni, è morto nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli altri bagnanti e dei soccorsi. È successo a Feraxi, comune di Castiadas, a cinquanta chilometri da Cagliari. Stando a quanto riferito dai testimoni, la spiaggia era affollata e il mare leggermente mosso. Sarebbe stata la corrente a far cadere in acqua i due ragazzini e a spingere il papà ad intervenire. Perra si è tuffato e li ha tenuti a galla, in attesa che arrivassero gli altri bagnanti ... Leggi su ilfattoquotidiano

