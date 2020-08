“Non facciamo gli str****”: il discorso di Messi all’intervallo (VIDEO) (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBarcellona – Leo Messi determinante dentro e fuori dal campo. Ieri sera al Camp Nou il numero 10 del Barcellona è stato il protagonista assoluto nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Napoli, inventandosi il gol del 2-0 e procurandosi il rigore del momentaneo 3-0. Messi, nonostante il vantaggio di due reti, all’intervallo ha spronato i suoi a tenere alta l’attenzione: “Adesso dobbiamo andar fuori forti. Non facciamo gli str***i adesso eh, abbiamo due gol di vantaggio. Giochiamo tranquilli più che mai che gliene facciamo otto”. Questo il discorso pubblicato dal quotidiano ‘As’ con le immagini nel tunnel del Camp Nou prima dell’inizio del secondo tempo. IL ... Leggi su anteprima24

borghi_claudio : @Guglielmo_Totti @RaphaelRaduzzi Tenuto presente che basta che il M5S faccia una mozione no SURE e il sure non si f… - GiovanniToti : Con assoluta arroganza e incapacità hanno continuato imperterriti a distruggere l’estate di cittadini e turisti pur… - borghi_claudio : Ecco un antipasto del metodo UE. Facciamo la riunione, ognuno dice le sue cose, ognuno canta vittoria. Poi partono… - crescentinbosco : @myrtamerlino Stia in vacanza e taccia. Delle sue frasi conformiste non ce ne facciamo nulla. Ci arriviamo da soli. - spockexis : RT @to4sterbath: sì ok i nostri compagni delle medie magari sono cambiati e sono diventati dei santi ma facciamo pure che non me ne frega u… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non facciamo «Facciamo come gli inglesi». Salvini attacca l’Ue, poi precisa Corriere della Sera