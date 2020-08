Napoli, Edo De Laurentiis saluta Callejon: «Uomo e atleta di altri tempi» (Di domenica 9 agosto 2020) Edoardo De Laurentiis ha salutato José Callejon, che lascerà il Napoli dopo sette anni: le parole del vicepresidente azzurro Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, ha salutato José Callejon, che lascerà il club azzurro dopo sette anni. Questo il messaggio pubblicato su Instagram: «A presto grande Uomo e atleta di altri tempi… Buona Fortuna!». View this post on Instagram A presto grande Uomo e atleta di altri tempi…. Buona Fortuna! #edoardodeLaurentiis #Callejon ... Leggi su calcionews24

