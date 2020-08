Modena. Incidente stradale in via Ponchielli: morto Mauro Metrangolo (Di domenica 9 agosto 2020) Tragico Incidente stradale a Modena. E’ deceduto all’ospedale di Baggiovara il centauro di 55 anni rimasto coinvolto in un sinistro in via Ponchielli, all’incrocio con via Pancaldi, quartiere San Lazzaro. Mauro Metrangolo era caduto rovinosamente a terra dopo essersi scontrato con un’auto a bordo della quale c’erano quattro donne, ferite in modo lieve. Trasportato all’ospedale, purtroppo Mauro Metrangolo non ce l’ha fatta. Sulla tragedia indaga la polizia municipale di Modena. Leggi su laprimapagina

